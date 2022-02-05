بعد ماجد المصري.. محمود حجازي يعتذر عن مسلسل "بابلو" لحسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرض مسلسل "بابلو" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، لأزمة اعتذار وانسحاب فنانين عن المشاركة في بطولته، وذلك قبل إنطلاق تصويره المقرر له مطلع الأسبوع المقبل.

النجم ماجد المصري كان من المقرر أن يكون بطلا للعمل، قبل أن تختار الجهة المنتجة للعمل النجم حسن الرداد ليكون بديلا له ليخوض ماراثون رمضان المقبل 2022 بهذا العمل.

وقال ممدوح شاهين منتج المسلسل، في بيان صحفي سابق، إنه يكن كل الحب والاحترام للفنان ماجد المصري، موضحا أن العلاقة بينهما جيدة للغاية، وأنه تم الاعتذار له بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسمه كبطل.

كما اعتذر النجم محمود حجازي، عن المشاركة في مسلسل "بابلو" دون إبداء أي أسباب حول اعتذاره عن العمل من جانبه، لتختار الجهة المنتجة للمسلسل، الفنان عمر الشناوي بديلا له.

وأعلنت الجهة المنتجة للمسلسل، في بيان لها، أن سبب اعتذار حجازي عن العمل، يأتي لعدم الاتفاق فيما بينه وبين منتج المسلسل على أجره.

مسلسل "بابلو" بطولة حسن الرداد، مصطفى فهمي، أروى جودة، نجلاء بدر، رشوان توفيق، صلاح عبد الله، محمد جمعة، سلوى عثمان، وآخرون، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.