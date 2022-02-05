هكذا علق محمد أنور على تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد أنور، على فوز النادي الأهلي بأولى مبارياته في مشوار كأس العالم للأندية، على فريق مونتيري المكسيكي، بنتيجة هدف دون رد، وتأهله لمواجهة فريق "بالميراس" بنصف نهائي مونديال الأندية.

وكتب أنور، عبر حسابه على تويتر: "الأهلي بمن حضر".

وتغلب الأهلي على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم.