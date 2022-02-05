شكرا لقرائتكم خبر عن عبير الشرقاوى فى رثاء أبيها: حتة من قلبى اتخلعت بفراقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت عبير الشرقاوى أبيها المخرج الكبير جلال الشرقاوى الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بكلمات مؤثرة، داعية الله بالرحمة والمغفرة





وكتبت عبير الشرقاوى على حساب أبيها: "أبويا حبيبى.. مش قادرة أصدق.. أنا عبير اللى كنت بكتب له النعى اللى على صفحته للفنانين المتوفين.. دلوقت أنا بانعى بابا حبيبى حتة من قلبى اتخلعت بفراقك يا أبويا".

وأضافت: "اللهم ارحمه رحمة وسعت كل شىء اللهم ارزقه الجنة والفردوس الأعلى برفقة النبى صلى الله عليه وسلم.. اللهم اجعله فى أعلى عليين.. اللهم تجاوز عن سيئاته وأحسن إليه يارب العالمين.. نسألكم الدعاء لحبيبى بالرحمة والمغفرة".

وتقيم أسرة المخرج الكبير جلال الشرقاوى، عزاء الراحل الثلاثاء بعد صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وهو ما أعلنه الناقد الأمير أباظة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".