شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يظهر فى الحلقة الخامسة من مسلسل "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان عباس أبو الحسن كضيف شرف فى مسلسل "البحث عن علا"، للنجمة هند صبرى ويكون فى الحلقة الخامسة من العمل، الذى يعرض على إحدى المنصات العالمية، ويكون هناك العديد من المواقف بينه وبين بطلة العمل ونرى أن حياة "علا" هند صبرى التى يعرفها الجمهور مختلفة تمامًا فى رحلتها الجديدة فبعد انفصالها تنطلق "علا" في البحث عن ذاتها وحياتها، ومواجهة الصعوبات والتحديات مع تربية الأولاد والاعتماد على نفسها كليًا.

مسلسل "رحلة البحث عن علا" تعرض في 6 حلقات مليئة بالأحداث والتغيرات في إطار درامي كوميدي الذي يذكرنا بالشخصية المحبوبة "علا عبدا لصبور".

يشار إلى ان هند صبرى تحدثت عن مسلسلها، وقالت: "علاقتى بعلا بدأت من 10 سنين لما عاملنا عايزة اتجوز وبحب علا وهى جزء الكاركتر بتاعى يعنى لو سبت نفسى أوى هبقى علا هى غريب الاطوار وبتقول كلام مش فى مكانه أنا فيا كتير من علا وعلا عايشة جوايا".

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة

وكانت آخر أعمال عباس أبو الحسن فى مسلسل "بيمبو" للفنان أحمد مالك وهدى المفتى ومطرب الراب ويجز وسينتيا خليفة، والفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض والعمل يتناول العديد من القضايا، والمشكلات المختلفة التي يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة بينها الإدمان، وغيره وردود أفعالهم تجاه هذه العقبات.