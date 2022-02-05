شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حامل اللقب" يقترب من 700 ألف جنيه فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم "حامل اللقب" للنجمة دينا الشربيني وهشام ماجد، بالإيرادات في شباك التذاكر أمس الجمعة، وتصدر الشباك بإيرادات وصلت لـ691.974 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الأول، حيث طرح الفيلم يوم الخميس الماضى ليكون ضمن الأفلام المنافسة فى موسم منتصف العام.

واحتفل أبطال فيلم "حامل اللقب"، يوم الأربعاء بالعرض الخاص للعمل فى إحدى سينمات الزمالك، وحرص على الحضور من أبطال العمل، هشام ماجد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، والمؤلف إيهاب بليبل، والمخرج هشام فتحي، والمنتج محمد حفظى، فيما تغيبت الفنانة دينا الشربيني بسبب عرض مسرحيتها "أحفاد ريا وسكينة" في موسم الرياض.

وتظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث الفيلم بدور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية مع الفنان هشام ماجد وتتوالى الأحداث بينهما، والعمل يشارك فيه محمد سلام، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.