شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم فى صورة نادرة مع زين الدين زيدان.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حكيم من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن صورة نادرة له أثناء لعبه الكرة في مباراة كان فيها وجهًا لوجه أمام نجم كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، وذلك في مباراة ودية على هامش زيارة لزيدان لمصر قبل سنوات في نهاية فترة لعبه كرة القدم.



حكيم وزيدان

وكتب حكيم فى تعليقه على الصورة ممازحًا متابعيه: "الصورة دي أيام ما كنت محترف وبلعب قدام زين الدين زيدان، قولولي توقعاتكم لماتش بكره ايه؟".

على جانب آخر سبق وأحيا المطرب الكبير حكيم حفلا جماهيريا نهاية الشهر الماضى، وحظي الحفل بتواجد جماهيري ضخم، وقدم حكيم فيه مجموعه من المفاجآت بداية من تجهيزات المسرح والتي كانت مختلفة ومميزة وأبهرت الجماهير.

كما قدم حكيم العديد من الاستعراضات غير التقليدية و مجموعة من أغنياته التي قدمها علي مدار مشواره الممتد منذ ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي أضفي نوعا من المتعة والطرب على الحفل، وتجاوب الجمهور مع أغانى حكيم وسيطرت عليه حالة من السعادة والانبساط، وهو الأمر المعتاد دائما في حفلات "العالمى".