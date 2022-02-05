شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ"الخليج 365": بعد 20 يوما فى البيت أستكمل تصوير "أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا لـ"الخليج 365"، إنها تعافت من فيروس كورونا بعد عزلها فى المنزل 20 يومًا، لافتة إلى أنها تستكمل تصوير مشاهدها فى مسلسلها "أحلام سعيدة"، بعد يومين فى الديكورات الخاصة بالعمل بمدينة 6 أكتوبر، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث صور المخرج عمرو عرفة العديد من المشاهد بدون بطلة العمل للحاق بالعرض فى شهر رمضان.

ويعد مسلسل "أحلام سعيدة" التعاون الثانى بين يسرا وعمروعرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللى كريم، وعدد كبير من الفنانين.