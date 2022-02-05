"الدنيا لسه بخير".. تعرف على آخر تطورات قصة طرد المخرج مراد منير من شقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج مراد منير، آخر تطورات قصة طرده من منزله بعد رفض مالكة العقار تلقي الإيجار منه، بحسب وصفه.

وكتب مراد، عبر حسابه على "فيسبوك": "شكرا لكل من ساندني معنويًا.. كلمنى د. أشرف زكي وقالي حيكلمك حالا الحاج سيد صاحب محلات سعد محمد سعد، لأن نمرتك مش معاه.. فـ هاتفني الرجل وقابلته فورا.. شكرا يا حاج سيد، فقد وقفت وحدك معي بمنتهى الشهامة لتثبت أن مصر جميلة وأن الدنيا لسه بخير".

وأضاف: "فليطمئن أحبائي الذين أفزعهم ما جرى، فقد استأجرت شقة لطيفة وهدأ قلبي بعيدًا عن أي تهديدات".

وكان المخرج مراد منير، أعلن عن استغاثته بعد رفض مالكة العقار تلقي الإيجار منه وأنها ستقوم بطرده من منزله.

واستغاث "منير"، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلا: "سيادة الرئيس.. أتوجه إليك كأحد أبناءك، أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي الراحلة فايزة كمال منذ ٨ سنوات، وسأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ مني الإيجار وكسبت قضية طردي".

أضاف: "رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لأنتقل لمكان آخر وهددني بإلقاءي وأولادي في الشارع صباح الأحد.. يرضيك أنام في الشارع في البرد ده؟ ".

وأعلن المخرج المسرحي مراد منير، في ديسمبر الماضي، انفصاله عن زوجته، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "رجعت عازب تاني.. انفصلت أنا وسلوى أجمل وألطف ست في الدنيا بس تقول إيه في النصيب"، وذلك بعد أن أعلن زواجه في شهر مايو الماضي، ونشر صورة زوجته، معلقا: "تزوجت من هذا الملاك".

المخرج مراد منير، كان قد واجه أزمة صحية منذ فترة، إذ عانى من جلطة في المخ، وتم نقله للعلاج في المستشفى، قبل عودته إلى منزله، وخضوعه لجلسات للعلاج الطبيعي.

مراد منير أخرج مؤخرا مسرحية بعنوان "السلطانية"، بطولة المطرب حسن فؤاد، والفنانة لقاء سويدان، ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي ابراهيم، وتم تصويرها للعرض أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب".