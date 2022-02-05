فن ومشاهير

مصطفى جاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الملحن والمطرب مصطفى جاد، اليوم السبت، إصابته بفيروس .

وكتب جاد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "شكراً لكل اللي سأل عليّا، واللي هما بصراحة قليلين جداً بس غاليين جداً، وسؤالهم فرق معايا قوي".

أضاف: "دور كورونا سخيف ودمه تقيل قوي وجاي في وقت صعب، بس الحمد لله أنا بخير، والأهم إن عيلتي الغالية بخير".

ومن جانب آخر، طرح مصطفى جاد أغنيته الأولى "أنتي بتاعتي" في نوفمبر الماضي، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، إنتاج موسيقي MAZ، إخراج مصطفى جاد، وإنتاج إم جي ريكوردز ويونيفرسال ميوزك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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