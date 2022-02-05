رمضان 2022.. أحمد داود عن "سوتس بالعربي": "براحة شوية.. اتفرجوا بعدين احكموا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان أحمد داود على التعليق على تفاعل الجمهور مع الملصقات الدعائية الخاصة بمسلسله "سوتس-suits"، والتي تم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، إذ من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022.

وقال داود في بيان صحفي "متفائل جدًا بمسلسل سوتس بالعربي، وكنّا متوقعين وعارفين أنه هيحقق جدل على السوشيال ميديا، فبعد نشر أول بوستر للمسلسل تفاعل كل الجمهور اللي حابب واللي مش حابب، لكن عايز أقولهم بس براحة شوية.. اتفرجوا بعدين احكموا".

وتابع داود عن قيامه بشخصية مايك روس في النسخ العربية من Suits ، أعتقد أن الجمهور عرف على طول مين هيقوم بالشخصيات، خاصة اللي شافوا النسخة الأصلية"، وأكد داود أنه متفهم ردود فعل الجمهور، فبعضهم يتساءل لماذا تقومون بهذه النسخة، والآخر متحمس لمشاهدتها.

وعن العلاقة بين مايك روس وهارفي سبيكتر يقول داود "المفروض الناس تحب العلاقة بين مايك وهارفي، اللي هي هتكون آدم وزين في المسلسل، فأنا بعمل شخصية آدم منصور، وآسر هو زين ثابت، فهي دي قصة المسلسل، فالناس المفروض تحب العلاقة بينهما، وازاي بيحلوا القضايا".

وعن بطولته للمسلسل مع آسر ياسين "اكتشفت إن أنا وآسر أول مرة نشتغل مع بعض، رغم إننا أصحاب من فترة، وكنت متوقع إني أكيد هنبسط، وكنت متحمس جدًا، فأنا بحب آسر على المستوى الإنساني والفني".

المسلسل بطولة آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

المسلسل تدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.