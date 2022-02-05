بالفيديو.. شمس تهاجم حمو بيكا: "مش موهوب وهو مين أصلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هاجمت الفنانة شمس، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك في حوارها مع برنامج "نص الكلام" المعروض على قناة النهار، وتقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

وقالت شمس ردًا على سؤال راغدة عن سبب غضبها من حمو بيكا: "هو أصلا مين حمو بيكا، مظنش إن هو اسكندراني. محصلش حاجة مينفعش يحصل بيني وبينه حاجة، كان بيعمل مسلسل المخرج بتاعه كان لسه عاملي فيلم اسمه (المعهودة) وطلبوني في المسلسل اعتذرت، حسيت النقابة رافضة نشتغل فاعتذرت".

وأشارت إلى أنها بدأت التمثيل في عمل من بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، والعظيم أحمد رمزي ونجوم كبار، ولم تر في تواضعهم، مضيفة "لما قالولي بيكا بيقول شمس معرفهاش، أنا بقالي 25 سنة بمثل عيب عليك، الفن له أصول ممكن مكونش موهوبة بس عندي أخلاق الفن انت أصلا مش موهوب عيب".

شمس ممثلة شاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: "هوانم جاردن سيتي"، "حنحب ونقب"، "فيلم ثقافي"، "جالا جالا"، "سوق العصر"، "اللبيس"، "أين قلبي"، "أوراق مصرية"، "ملك روحي"، "الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة".