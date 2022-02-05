أحمد فهمي يوجه رسالة لـ هشام ماجد بسبب "حامل اللقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة تهنئة لصديقه الفنان هشام ماجد بسبب فيلمه السينمائي الجديد "حامل اللقب" الذي تم طرحه مؤخرا بالسينمات.

وكتب فهمي، عبر حسابه على إنستجرام: "فيلم حامل اللقب.. دلوقتي بجميع السينمات، مبروك هشام ماجد وإن شاء الله تكسر الدنيا".

فيلم "حامل اللقب" بطولة النجوم: دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد كيلاني ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلى عز العرب وويزو، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.

"حامل اللقب" يعد أول الأفلام التي تقدم في إطار بروتوكول التعاون بين المنتجين محمد رشيدي، ومحمد حفظي، وتم تصويره في عدة أماكن بالقاهرة، منها ستاد بتروسبورت الرياضي، والتجمع الخامس.