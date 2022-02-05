ريم البارودي تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها بصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريم في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا "أوف شولدر"، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

ويُعرض للفنانة ريم البارودي حاليًا مسلسل "نقل عام"، من إخراج عادل أديب وبطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير، بالإشتراك مع ميرهان حسين ودينا ومحمد محمود عبدالعزيز وإيهاب فهمي.

وتشارك ريم البارودي في حكاية "بنات السباعي"، وهي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "حد فاصل".

وكانت أخر أعمال ريم البارودي مسلسل "كله بالحب"، الذي عُرض رمضان 2021، وهو من بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، هالة فاخر، مصطفى درويش، يوسف عثمان، محسن منصور، نور قدري، يسرا مسعودي، تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.