أحمد خالد صالح لـ"الخليج 365" عن مباراة مصر والسنغال: "أكيد هنكسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تُقام غدا الأحد 6 فبراير، مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، في الساعة التاسعة مساءً.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال الفنان أحمد خالد صالح عن توقعاته للمباراة: "أكيد هنكسب إن شاء الله، بإذن الله يا رب"، مضيفا "لو ما أخدناش ضربات جزاء، أتوقع أن نحرز ثلاثة أهداف".

ووجه رسالته للاعبي المنتخب قائلًا: "بالتوفيق، رافعين راسنا ومشرفينا دايمًا".

يذكر أن البطولة تشهد اليوم السبت 5 فبراير، منافسة بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو على المركزين الثالث والرابع، في التاسعة مساءً.

وفاز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني، يوم الخميس الماضي، بضربات الحظ الترجيحية 3/1، وكان تشكيل المنتخب بقيادة المدير الفني البرتغالي "كارلوس كيروش" كالآتي: حراسة المرمى لمحمد أبو جبل، وأمامه خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي "الونش" وعمر كمال عبدالواحد، وفي خط الوسط: عمرو السوليه، محمد النني، وحمدي فتحي، أما خط الهجوم فكان: عمر مرموش، مصطفى محمد، ومحمد صلاح.