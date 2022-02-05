عبير الشرقاوي تعلن موعد ومكان عزاء والدها المخرج جلال الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، أن أسرتها سوف تستقبل العزاء في المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير الجاري.

وكتبت عبير عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "عزاء والدي المخرج جلال الشرقاوي الله يرحمه رحمة وسعت كل شيء يوم الثلاثاء في الحامدية الشاذلية إن شاء الله".

جدير بالذكر أن جلال الشرقاوي توفي صباح أمس الجمعة 4 فبراير، بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفات المرض، عقب نقله إلى مستشفى العزل بعدة أيام، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة، وشهدت حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه وتلاميذه، بينهم محمد رياض، ياسر جلال وأحمد شاكر عبداللطيف.

جلال الشرقاوي مخرج مسرحي كبير، قدم عشرات المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.