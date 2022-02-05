شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تهاجم كاني ويست بسبب ابنتهما.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع، زوجها السابق كاني ويست بسبب انتقاداته المستمرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقالت فى بيان عبر حسابها الخاص على "إنستجرام": "أنا انتقد زوجي السابق لمهاجمتي، إن حساب ابنتي خاضع للرقابة والإشراف وهو يجلب السعادة لها".

وتابعت كيم: "إن حاجة كانيه ويست المستمرة لمهاجمتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات هي أكثر ضررًا على ابنتنا نورث من "تيك توك"، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية.



كانى ويست

وأضافت: "بصفتي والدتها فإنني أبذل كل ما أستطيع لحمايتها والسماح لها بالتعبير عن رأيها في نفس الوقت وإبداعها الذي ترغب فيه مع إشراف الكبار".

وكان ويست قد هاجم كيم كاردشيان، وذلك بعدما أنشأت حسابًا لابنتها البالغة من العمر ثمانية أعوام على "تيك توك".

ومن جهة أخرى صنفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان ضمن قائمة أغنى سيدات العالم، فحسب موقع الديلي ميل زادت القيمة الصافية لثروتها نجمة، لتصل إلى ما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، بعد صفقة تمويل جديدة ضاعفت من قيمة علامتها التجارية.