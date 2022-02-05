شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي لـ زينة: صديقتي وحبيبة قلبي كل سنة وانتي طيبة وبخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة نادية الجندى على حسابها الشخصى عبر إنستجرام صور جمعتها بالفنانة زينة احتفالاً بعيد ميلادها، وعلقت قائلة: صديقتي وحبيبة قلبي كل سنة وانتي طيبة وبخير وناجحة وعقبال 100 سنة كل الأمنيات الحلوة بدوام الصحة والستر والسعادة والنجاح وربنا يخليلك أولادك وتفرحي بيهم.

وانتهت زينة منذ أيام، من تصوير آخر مشاهد فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بعد 4 سنوات تصوير وتوقفات، حيث انطلق العمل عام 2017، إلا أنه شهد العديد من التوقفات منذ بدء تصويره، حتى توقف بشكل كامل على مدار العامين السابقين، رغم الانتهاء من 95% فى أحداثه وكان يتبقى يومين فقط، حتى تم تصويرهما حالياً والانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم "التاريخ السرى لكوثر" بطولة زينة، ليلى علوى، ويشارك فى بطولته كل من محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

يذكر أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل بعنوان "كله بالحب" العام الماضى، وشارك فى بطولته كل من أحمد السعدنى، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، يوسف عثمان، نور قدر، مصطفى درويش، مها أبو عوف، رشا بن معاوية، سلوى محمد على، محسن منصور، كيرا الصباح، تأليف محمد الشخيبى، إخراج عصام عبد الحميد.