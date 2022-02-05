شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يهنئ هشام ماجد على "حامل اللقب" ويعلق: إن شاء الله تكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان أحمد فهمى صديقه الفنان هشام ماجد بفيلمه الجديد "حامل اللقب"، حيث نشر صورة تجمعه بالفنان شيكو من العرض الخاص للعمل الذى أقيم الأربعاء الماضى وعلق قائلا: فيلم حامل اللقب دلوقتي بجميع السينمات مبروك هشام ماجد وإن شاء الله تكسر الدنيا".

واحتفل أبطال فيلم "حامل اللقب"، أمس الأربعاء بالعرض الخاص للعمل فى إحدى سينمات الزمالك، والذى ينافس في موسم إجازة نصف العام، وحرص على الحضور من أبطال العمل، هشام ماجد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، والمؤلف إيهاب بليبل، والمخرج هشام فتحي، والمنتج محمد حفظى، فيما تغيبت الفنانة دينا الشربيني بسبب عرض مسرحيتها "أحفاد ريا وسكينة" في موسم الرياض.

وتظهر الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث الفيلم بدور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية مع الفنان هشام ماجد وتتوالى الأحداث بينهما، والعمل يشارك فيه محمد سلام، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.