حسين الجسمى يطرح أحدث أغانيه "دولة غرام" .. فيديو

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حسين الجسمى أحدث أغانيه التي تحمل اسم دولة غرام" من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وحملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، والذي يقول فيها مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

لاه

وطرح مؤخرًا حسين الجسمى، أغنيته الجديدة "ما بحبك"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، وهى من كلمات منير عساف، رؤية وألحان حسين الجسمى، ‏توزيع ومكساج وماستر هادى شرارة، ‏هندسة الصوت ايلى بربر.

واحتفل مؤخرًا النجم الإماراتى حسين الجسمى، بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" لأكثر من 500 مليون "نصف مليار" مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح إحدى الشركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".