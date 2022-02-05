شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يشكر جمهوره: تركت علاج الاكتئاب وطلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم السعودى رابح صقر، على طمأنة جمهوره على صحته ونشر فيديو لها وهو يمارس الرياضة في الجيم، عبر حسابه على تويتر.

وكتب رابح صقر، رسالة لجمهوره، قائلاً: "حبايبي الله يسعدكم أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور واجد تغمروني بحبكم أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم وأحبكم".



رابح صقر

طرح النجم السعودى، رابح صقر، أول أغنية بعنوان "واجد" من ألبومه الجديد رابح 2022، عبر اليوتيوب، والأغنية من كلمات الأمير سعود بن عبد الله ألحان سهم توزيع بشار سلطان وتوزيع وتريات هاني فرحات وتسجيل محمد حمدي ومكس وماستر جاسم محمد".

كما وجه النجم السعودى رابح صقر، رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "مساء الخير أنا إلى الآن ما شفت علاقة بين فنان وجمهوره مثل ما أشوف علاقتي بجمهورى أنا دائمًا فخور فيكم وأحس أنكم قطعة منى الله يخليكم لي ولا يحرمني منكم، أحبكم وراح أقدم لكم كل ما يرضيكم".

وطلب رابح صقر من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل لخضوعه لعملية قسطرة في القلب للمرة الثانية، وكتب رابح صقر، وقتها عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أسعد الله صباحكم بكل خير أولاً أشكر كل من سأل عنى وعن صحتى واحد واحد والله يديم عليكم الصحة، أحتاج دعاءكم الله لا يحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانية الله لا يوريكم مكروه".

وخضع رابح صقر، لعملية قسطرة فى القلب من قبل ما جعله يعتذر عن حفلاته الغنائية الفترة الحالية بسبب حالته الصحية، وكتب رابح صقر عبر حسابه على تويتر، قائلا: "جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".

وكان المطرب رابح صقر حرص على مغازلة جمهوره بأغنية باللهجة المصرية، ضمن أغانى ألبومه الأخير "مرحبا"، ولاقت بالفعل الأغنية نجاحا كبيرا، وهى تحمل عنوان "أخبار إيه"، لحنها رامى جمال، توزيع مدحت خميس، كلمات الشاعر عمرو المصرى.

وضم ألبوم "مرحبا" للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكار الجديدة والمختلفة من حيث الكلمات والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.