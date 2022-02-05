شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تنتهى من تصوير فيديو كليب قصيدة "حلم" للشاعر حسين السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة لطيفة من تصوير أحدث أغانيها بطريقة الفيديو كليب، وهى قصيدة "حلم" التي تقدمها من كلمات الشاعر الراحل الكبير حسين السيد، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإخراج وليد ناصيف، حيث تم تصوير الفيديو كليب في القاهرة على مدار ثلاث أيام، بإستخدام أفضل التقنيات الحديثة.

وعبرت لطيفة عن سعادتها بتقديم قصيدة "حلم" وأنها تحمست للعمل منذ اللحظة الأولى بعد سماعها، مؤكدة إعجابها الشديد بألحان الموسيقار طلال، الذي قدم لها لحنًا قويًا مميزًا يبرز جمال وقوة صوتها، وغناء قصيدة لأحد رواد الشعر العربي الراحل الكبير حسين السيد، ويتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت لطيفة أن المخرج وليد ناصيف، نجح في وضع فكرة مبتكرة تناسب مضمون الأغنية والكليب برؤية فنية رشيقة متطورة، حيث تظهر في العمل بأجواء جديدة ومختلفة تماما تتناسب مع أجواء الشتاء وحالة الحنين للماضي الجميل.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخر احدث اغانيها وكان فيديو كليب لأغنية "الليل الليل" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" في مارس الماضي.