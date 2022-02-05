شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أباظة: عزاء المخرج جلال الشرقاوى بالحامدية الشاذلية.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة المخرج الكبير جلال الشرقاوى، عزاء الراحل بعد غدٍ الثلاثاء بعد صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وهو ما أعلنه الناقد الأمير أباظة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

حرص عدد من الفنانين على المشاركة فى تشييع جثمان المخرج الكبير جلال الشرقاوى، بعد صلاة الجمعة اليوم، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وكان على رأس الحضور الفنان ياسر جلال، الفنان محمد رياض، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، الفنان مجدى فكرى، المخرج سامح بسيونى والفنانة ياسمينا المصرى والفنان عصام الشويخ.

وشهدت الجنازة انهيار زوجة المخرج جلال الشرقاوى بمجرد وصولها مسجد مصطفى محمود وقبل بدء صلاة الجنازة، حيث لم تتمالك نفسها من البكاء، ونفس الأمر بالنسبة لابنته عبير وكذلك ابنه أحمد الذى تواجد وتوجه مع الجثمان إلى مقابر الأسرة بجوار كلية البنات في مصر الجديدة لدفنه فيها.

ورحل جلال الشرقاوى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 87 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب يوم 24 يناير الماضى وتم نقله إلى المستشفى وأجرى مسحتين وجاءت نتيجتهما إيجابية، ثم تدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويعد الفنان جلال الشرقاوى واحدًا من كبار القامات الفنية فى مصر والوطن العربى، فهو صاحب مدرسة خاصة فى المسرح سواء بالتمثيل أو الإخراج، وقدم خلال مشواره الفنى الذى بدأه منذ ستينيات القرن الماضى العديد من الأعمال الفنية التى جمعته بكبار الفنانين كما كان له دور كبير فى اكتشاف عدد من النجوم.

وخلال مشواره الفنى شارك جلال الشرقاوى فى العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمخرجين، فشارك الزعيم عادل إمام فى فيلمى "أمهات فى المنفى، خلى بالك من عقلك"، والعديد من الأفلام الأخرى، إلا أنه خاض تجربة الإخراج السينمائى فى عدد من الأفلام.