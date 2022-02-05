نادية الجندي تهنئ زينة بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة نادية الجندي، الفنانة زينة بعيد ميلادها، الذي وافق أمس 4 فبراير الجاري.

ونشرت نادية صورا مجمعة في إطار واحد تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "زينة صديقتي وحبيبة قلبي، كل سنة وأنتي طيبة وبخير وناجحة وعقبال 100 سنة، كل الأمنيات الحلوة بدوام الصحة والستر والسعادة والنجاح وربنا يخليلك أولادك وتفرحي بيهم".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "كله بالحب" في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها الفنان أحمد السعدني، الفنان مصطفى درويش، الفنانة صابرين، الفنانة ريم البارودي، الفنانة نور قدري، الفنان سامر المصري، الفنانة سلوى محمد علي، الفنان محسن منصور، من إخراج عصام عبدالحميد.

بينما أخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، لقاء الخميسي.