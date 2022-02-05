مي نور الشريف لـ"الخليج 365" قبل نهائي "الأمم الأفريقية": ربنا يوفق أبطال المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

على أحر من الجمر، ينتظر المصريون مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، غدًا الأحد 6 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساء.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت الفنانة مي نور الشريف إنها تتمنى فوز مصر على السنغال، وحصول المنتخب على بطولة كأس الأمم الأفريقية: "إن شاء الله الفوز لمصر".

وبسؤالها عن رسالتها للمنتخب؟، أجابت قائلة: "ربنا يوفقهم هم أبطال".

جدير بالذكر أن البطولة تشهد اليوم السبت 5 فبراير، مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو المتنافسين على المركزين الثالث والرابع، وتنطلق صافرة المباراة في التاسعة مساء.

مصر فازت يوم الخميس الماضي على منتخب الكاميرون بضربات الحظ الترجيحية 3/1، وجاء تشكيل المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، للمباراة، كالتالي: محمد أبو جبل بحراسة المرمى، وأمامه بخط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي "الونش"، عمر كمال عبدالواحد، بخط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، وبخط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.