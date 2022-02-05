حسين فهمي: "الأقصر للسينما الأفريقية" لديه مقومات تجعله من أهم المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة النجم الكبير حسين فهمي، الذي أجرى حوارا مطولا لنشرة المهرجان تحدث فيها عن تجربته الفنية الثرية بالأعمال المتنوعة ما بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة أيضا، بالإضافة لفترة رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

وأعرب الفنان الكبير حسين فهمي عن سعادته، بتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قائلا: اتصل بي صديقي الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان وأبلغني باختيار إدارة المهرجان لتكريمي، وسعدت جدا بالتكريم لأنني أحب الأقصر والتاريخ المصري القديم، واختيار مدينة الأقصر لإقامة مهرجان سينمائي اختيار ممتاز جدا نظرا لموقعها الرائع المناسب لإقامة أي مهرجان سينمائي بشكل عام، وأفريقي بشكل خاص.

وأضاف حسين فهمي، خلال حوار خاص لنشرة المهرجان والذي سينشر كاملا تزامنا مع افتتاح الدورة الجديدة: اهتمام المهرجان بالسينما الأفريقية مهم جدا على مستويات متعددة منها بكل تأكيد المستوى السياسي والسياحي والاقتصادي، كما أن موعد إقامة المهرجان موعد مناسب حسب خريطة المهرجانات العالمية، ومهرجان الأقصر لديه مقومات كثيرة جدا تجعله من أهم المهرجانات في الاهتمام بسينما تحمل الكثير من السحر والجاذبية .

وأشار فهمي، أنه يتابع مهرجان الأقصر منذ نشأته بشكل جيد، وسعيد بتطوره مع مرور السنوات وأن يأخذ قيمة ومكانة كبيرة بين المهرجانات المتخصصة في السينما الأفريقية التي تتميز بأنها نابعة من المجتمعات الخاصة بها، ولا يوجد أي شبه بينها وبين أي سينما أخرى، وتأتي أهمية السينما في عدم وجود شبيه لها، مثلها مثل السينما اليابانية والكورية والصينية، فاللغة غير مفهومة لكن هناك انفعال وتأثر بالشخصيات، فالسينما الأفريقية لها شخصيتها المتميزة جدا ولها مخرجين مهمين أثبتوا وجودهم في العالم.

مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والأثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

