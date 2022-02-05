ذكرى رحيله.. عزت العلايلي: "أنا وحسين فهمي كنا بناخد اللي ميشتغلوش محمود ياسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان عزت العلايلي، إذ رحل عن عالمنا في 5 فبراير 2021.

عزت العلايلي كان أحد أهم نجوم جيله وفي حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قال إن الفنان الراحل محمود ياسين كان يملك موهبة حباه الله بها وتلقائية ودرجة فهم سريع واستيعاب.

أضاف العلايلي أن الفنان الراحل كان سريع البديهة يحفظ المشهد والشخصية ويقوم بتركيبها وأدائها في ثوان معدودة، كما كان دقيقًا للغاية.

تابع: "محمود ياسين كان دائمًا محل ثقة من المخرجين لأنه إنسان غير متردد وواعي وسريع البديهة ومحب لمهنته جدًا وعاشق لأصدقائه وأحبابه وعندما يدخل موقع التصوير كل من فيه أصدقائه وأحبابه، حتى أن الجميع يحبه بداية من الفنانين وحتى أصغر عامل في الاستوديو".

استكمل أن محمود ياسمين كان يطغى على جميع فناني جيله وله الأولوية لدى كل المنتجين والشركات، مضيفًا: "إحنا كنا بناخد الحاجات اللي بتسقط من محمود ياسين أنا وحسين فهمي".

بالنسبة إلى نور الشريف، قال العلايلي: "كان له اتجاه تاني، كان شاطر أوي، وأقصد هنا أنه نظرًا لتقاربنا في طبيعة الأدوار أنا وحسين فهمي كنا بناخد اللي ميشتغلوش محمود ياسين".

وذكر أمثلة على ذلك، وقال: "فيلم الاختيار أحد الشواهد على هذه الحقائق، فقد كان محمود ياسين مرشحًا بقوة لبطولة الفيلم وكان وقتها منشغلًا بأداء مسرحية جيفارا، ويوسف شاهين رشحه وقال لي أنا سامع إن فيه ولد كويس في المسرح القومي، وقلت له تعالى محمود ياسين بيعمل مسرحية جيفارا في المسرح القومي، وأخدته معايا ورحنا لمحمود المسرح لكن لم يقم بالدور في النهاية".

أعلن محمود العلايلي، وفاة والده الفنان عزت العلايلي، 5 فبراير 2021، عن عمر ناهز 86 عاماً.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوارا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.