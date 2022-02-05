يسرا: سعيدة بمشاركتي في مسلسل "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة الكبيرة يسرا عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "البحث عن علا"، بطولة الفنانة هند صبري.

ونشرت يسرا صورة تجمعها مع الفنانة شيرين رضا وبطلتي العمل هند صبري وندا موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري، استمتعت جدا جدا بالمشهد ألف مبروك نجاح المسلسل".

ويُعرض لهند صبري حاليا مسلسلها الجديد "البحث عن علا" عبر منصة نتفليكس، ويشاركها بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم النجم خالد النبوي.

وتخوض الفنانة يسرا السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "أحلام سعيدة" ويشارك في العمل كل من غادة عادل، ومي كساب.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.