بسبب فيديو مثير للجدل.. ياسمين عبدالعزيز بين الأكثر بحثا على "جوجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

جاء اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز بين الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته على موقع "إنستجرام"، أثار جدلا واسعا.

الفيديو تظهر فيه ياسمين وفي خلفيته صوت مباراة مصر والكاميرون التي أقيمت ضمن كأس الأمم الأفريقية الخميس 3 فبراير، واستخدمت خلاله فلتر لتكبير حجم شفايفها والخدود، بصورة جعلت البعض يختلط عليه الأمر ليعتقدوا أنها أجرت عمليات تجميل.

وجاءت التعليقات على النحو التالي "يا رب يكون فلتر"، "كله طبيعي، "أحلام عبدالعزيز"، "ينفع تخوفينا هيك يا ياسمين بس والله قمر"، "فلتر صح ولا حقيقي"، "أمانة انتي بالذات لا تغيرين بشكلك"، "حتى كده طالعة قمر"، "هو ده فلتر ولا ايه بليز ردي"، "كده بقيتي شبه نجلاء بدر"، "ده فلتر ولا إيه يا وحش الكون".

ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، عايدة رياض، دنيا عبدالعزيز.