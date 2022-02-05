نادين نسيب نجيم: قلوبنا مع ريان.. يا رب ما تكسر قلب أمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دعت الفنانة نادين نسيب نجيم، أن يرد الله الطفل المغربي ريان، والذي سقط في بئر منذ أكثر من 3 أيام، إلى أهله سالما.

وكتبت نادين عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "الله يحميك ويرجعك لأهلك، يا رب ما تكسر قلب أمه وأبوه ولا تحرمن من ابنهم، يا رب أنقذ الطفل ريان يا قادر يا كريم كلنا ريان، قلوبنا مع ريان، ريان المغرب".

جدير بالذكر أن ريان طفل مغربي سقط في بئر ضيق في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمال المغرب، وأظهرت الكاميرات أنه حيًا ويحرك يده، بينما وسعت السلطات المحلية عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.

أثارت قضية الطفل المغربي ريان، ٥ أعوام، حالة من التعاطف لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وشغلت الرأي العام في المغرب وبعض الدول العربية.

وقالت والدته لعدة وسائل إعلام بالمغرب، إنهم قاموا بالبحث عن طفلها في كل مكان وعندما فقدت الأمل بإيجاده، علمت بأن ابنها سقط في البئر الموجود قرب المنزل.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن عملية الحفر الأفقي عقب الانتهاء من عملية الحفر العمودي للحفرة الموازية للثقب المائي، الذي سقط فيه الطفل ريان، تتواصل بمدشر إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون المغربي، موضحة أن فريق الإنقاذ دخل إلى الفجوة الأفقية التي يرتقب أن تؤدي إلى الموقع الذي علق فيه الطفل.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن فرق الإنقاذ تبدأ عملية الحفر اليدوي من أجل الوصول إلى الطفل ‎ريان‎، وتم تداول مقاطع فيديو لعملية الحفر اليدوي لإنقاذه.

وتتواصل عمليات الحفر في محاولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 32 مترا.