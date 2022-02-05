بعد 3 سنوات على اغتصابها… شابة تحقّق العدالة بيدها

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

نجحت شابة بريطانية شجاعة بتحقيق العدالة في شأن قضيتها بعدما اقدم رجل على اغتصابها منذ عدة سنوات. اذ تمكنت الشابة التي لم يذكر اسمها بسبب التحقيقات من اخذ تسجيل صوتي للمغتصب وهو يعترف بفعلته.

“الكسندر هنري كوبلاند” حكم عليه اخيرا بالسجن 8 سنوات بفضل الدليل القاطع الذي تمكنت الضحية من ابرازه امام المحكمة. تقول الشابة: استطعت ان احصل على تسجيل صوتي وهو يعترف لأحد الاشخاص عن قيامه باغتصابي. لدي الدليل.

الحكم على الرجل صدر الثلاثاء الماضي لتنتهي 3 سنوات من محاولة الشابة الوصول الى العدالة في قضية اغتصابها. لم يتمكن القاضي من الوصول الى ادلة في محاكماته السابقة، لكن اليوم انتصرت الشابة بعدما حكم على الرجل بالسجن 8 سنوات وسته اشهر لاغتصابه شابة واخراطه لشخص في عمل جنسي من دون موافقته.

وقالت الشابة: “غيرت الحادثة حياتي وجعلتني خائفة طوال الوقت. في خلال السنوات الثلاث كنت اتردّد في الخروج من المنزل وكنت اتعرّض لنوبات من الخوف. لا احب الخروج عندما يكون الظلام حالكا. اشعر وكأن احدا يلاحقني. اعلم ان وصول قضيتي الى خاتمة مرجوة ليس نهاية القصة، الا انه يشكل جزءا استطيع تجاوزه. ورغم انها سعيدة بصدور الحكم وان مغتصبها سيكون خلف القضبان اعترفت انها تتمنى ان يقضي بقية حياته في السجن ما دامت هي ستواجه هذه الصدمة بقية حياتها. وتضيف: ليس هناك كمية من الوقت يمكن ان تعوّض ما ارتكب. اعلم ان 8 سنوات وقت طويل لكنني انا سأعاني من جريمته طوال حياتي فلم لا يعاني بدوره؟