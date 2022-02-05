شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات دعائية لمسلسل "اللعبة 3" قبل عرضه 20 فبراير الجارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج معتز التونى، تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "اللعبة" الموسم الثالث وطرحت الجهة المنتجة بوسترات دعائية لترويج المسلسل قبل عرضه يوم 20 فبراير الجارى، وجمعت البوسترات أبطال المسلسل هشام ماجد وشيكو، حيث انتهى مخرج العمل من مونتاج أولى حلقات المسلسل ويواصل مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة ووضع الموسيقى التصويرية تزامنًا مع التصوير بشكل يومى ومكثف.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.