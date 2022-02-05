شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من شبابها.. شهيرة: ربنا أنيسى وجليسى ومش دايمًا العوض يكون من إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة والنجمة الكبيرة شهيرة، عن صورة لها خلال فترة شبابها الجميلة، مؤكدة أن الله هو أنيسها وجليسها دائمًا، مشيرة إلى أنها اكتشفت أن السلام والرحمة والأمان مصدره القلب السليم، وأن أجمل العوض أن تحمل السكينة بين ضلوعك من غير شوشرة.

ونشرت شهيرة، الصورة عبر حسابها على "انستجرام"، صحبتها بتعلق: "مش دايمًا العوض يكون من إنسان أو علاقة إنسانية كأهل أو صداقة أو معارف كثيرة، لأ أوقات يبقى العوض أنك بقيت تعرف تتونس بنفسك، ده غير ربنا أنيسى وجليسى دايمًا".

وأضافت شهيرة: "لكن أنك تكتشف كمان نفسك وتعرف تتونس بنفسك وتستمتع أحيانًا بالتفاصيل البسيطة والعبيطة، وأنك بقيت متصالح مع كل اللى بيحصل، وأجمل أنواع العوض الإنسانى أنك تلاقى جوا نفسك كل اللى بتدور عليه، ولقيت إن السلام والرحمة والأمان مصدره قلبك السليم، وأجمل العوض أن تحمل السكينة بين ضلوعك من غير شوشرة".



شهيرة

وسبق وعبرت الفنانة شهيرة، عن اشتياقها لشريك عمرها النجم الراحل محمود ياسين، وذلك من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها بفيس بوك، حيث نشرت شهيرة صورة للفنان الراحل محمود ياسين وعلقت عليها: "يعنى هو ينفع كده أقعد أنده عليك بالليل بصوت عالى وأنتظر ترد عليا".

وأضافت شهيرة: "لكن تصدق بأيه اتهيألى أن أيدك جت وطبطبت على راسى، اتهيألى يعنى والله أعلم أنت موجود على فكرة".