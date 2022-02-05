شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يروى تجربته عن عرض مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" مع يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى النجم إياد نصار، فى بوست طويل عبر حسابه على فيس بوك، تجربته عن عرض مسرحية (ياما فى الجراب ياحاوي) مع النجم يحيى الفخرانى في موسم الرياض".

وكتب إياد، قائلاً: "عندما كنت في لوس أنجلوس لأخذ ورشة تمثيل سألني زميل من كوريا هل رأيت الأهرامات فقلت له يوميًا أثناء ذهابي ومجيء من العمل رأيت الانبهار في عينيه إحساس أسعدني ثم سألني هل تذهب للعمل على جمل؟ اعتقدت أنه يمزح لكنه كان جادًا هذه هي الصورة النمطية التي صدرتها هوليوود عن العرب ترى برج خليفة وبعدها صحراء وجمال صحراء وجمال قلت له لا وغيرت له هذه الصورة النمطية".

وتابع: "أذكر هذه القصة لأننا نحن أيضًا وقعنا في فخ النمطية قدم إلى نص فيلم سينمائي كانت إحدى ملاحظاتي أن هناك شخصية من الخليج تحضر لمسابقة لكن الشخصية كتبت بمنتهى النمطية شخص خليجي يملك المال فقط.. قلت للمؤلف لا نريد هذه الصورة النمطية الشباب الخليجي مثقف وناجح تعالى نكسر هذا النمط.. تعالى نكسر نمط ظهور الشاب المصري في الأعمال الخليجية أنه في أسفل السلم الوظيفي هناك شباب مصري في الخليج على أعلى درجات التعليم والثقافه وفي أماكن مهمة هذه الصورة النمطية خلقت فجوة خلقت بسبب استسهال وقلة بحث أثناء كتابة العمل الفني خلقت فجوة وصور ثابتة يتم تراشقها عند أول اختلاف".

وأضاف: "ذهبت مع العظيم يحيي الفخراني لنعرض مسرحية (ياما في الجراب ياحاوي) في موسم الرياض.. وليس هناك من هو أفضل من رفع اسم مصر على المسرح أكثر من العظيم يحيي الفخراني.. لم نعد بساعات وأظرف النقود.. بل بأجورنا المتفق عليها ومحبة جمهور متعطش لكل ماهو جميل".

وأردف في حديثه: "دعونا نلقي بكل هذه التهم المبسترة ولنوقف ثقافة الكره ولنقتل الصورة النمطية هذه مسئوليتنا كفنانين من أم الدنيا التي شكلت وعينا الفني والثقافي نحن أبناء الوطن العربي، مصر حلم كل فنان عربي أن يقف بين فنانيها سواء على أرضها او في زيارة فنانيها لبلده اعملوا صوت العقل دعوا المحبه تنتصر على ثقافة الكره (ونحن كلنا نعلم من يقتات على ثقافة الكره هذه)".