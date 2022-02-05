شاهد.. الفنانة بسمة: “أنا مش حرضع لأني مش بقرة”!

كتب امير فتحي في السبت 5 فبراير 2022 02:57 مساءً - قالت الفنانة المصرية بسمة، أنها كانت ترفض الرضاعة الطبيعية مبررة ذلك بالقول «أنا مش بقرة ولا أمارس دور البقرة في حياة حد».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الستات» الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عبر شاشة «النهار»، مساء الجمعة، أنها رضّعت طفلتها «نادية» طبيعيًّا لمدة عامين ليس كل ساعتين أو أربع أو ست ساعات لكن وقتما كانت تريد.

وتابعت: «كنت أرفض إن طفل ينام جنبي.. أنا بتقلب ونومي تقيل ومش عاوزة طفل ينام جنبي.. لما رجعت من المستشفى يوم الولادة كان سريرها جاهز ولو علشان تنام لوحدها.. كنت فاكرة إن الحياة هتمشي ده لكني اكتشفت إنه مش حقيقي».

وأشارت إلى أنّ الأمومة غيَّرتها بشكل كبير، وقالت إن ابنتها أصبحت تتحكم فيها بشكل كبير، وعقّبت: «هيَّ لفاني على صابعها الصغير».

وأوضحت أنها تعرضت لاكتئاب بعد الولادة، وذكرت: «في أول يومين بعد الولادة كانوا بيجروا ورايا يقولولي رضعي البنت علشان جعانة وأنا كنت رافضة».

ولفتت إلى أنها أحبت طفلتها منذ اللحظة الأولى لكنّها لم تكن تعرف كيفية التحكم فيها، موضحة أن العامل الحاسم في ارتباطها بطفلتها تمثل في قضائهما فترة طويلة سويًّا.