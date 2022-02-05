اصالة تهاجم منتقديها وتستشهد بمقولة لجدتها!

كتب امير فتحي في السبت 5 فبراير 2022 02:57 مساءً - هاجمت الفنانة السورية اصالة نصري منتقديها رافضة الرد عليهم بشكل مباشر دون ان تحدد من قصدت تحديدا بكلامها.
وكتبت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ماعندي وقت رد على أقليّه ترى في الإنتقاد طريقه للتعبير .. وبالتّالي بشوف المُنتقد فاضي مو ملاقي شي يشغله”.
واستشهدت اصالة بمقولة لجدتها حيث تابعت قائلة: “وعلى قول ستّي الله يرحمها ( الفاضي بيعمل قاضي) الله يشغلنا بالعمل وبإسعاد حالنا والنّاس ليكون لحياتنا معنى”.
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