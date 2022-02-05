فن ومشاهير

سيف نبيل يفاجئ الجمهور بإطلالة عصرية في “عراق ايدل”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سارقًا أضواء الحلقة الثالثة من العروض المباشرة، أطلّ النجم العراقي سيف نبيل في “عراق ايدل” ليل أمس بإطلالة عصرية للغاية فاجأ بها الجمهور والحاضرين.

كانت حلقة نارية بإمتياز حيث تقرّب سيف من الشباب العراقي بتعليقاته على آدائهم، وصف “سليم سالم” بطاقة عراق ايدل الإيجابية، “هيا حازم” بالمقاتلة، وتوقّع فوز “عفراء سلطان” باللقب…

تتوّجت الحلقة بخروج “نور العبدالله” التي أطربتنا على أغنية “لولا الملامة” للراحلة “وردة الجزائرية”؛ وكان سيف قد التقاها وراء الكواليس وليدعمها بنصائحه ويتمنى لها كل التوفيق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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