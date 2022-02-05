سيف نبيل يفاجئ الجمهور بإطلالة عصرية في “عراق ايدل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سارقًا أضواء الحلقة الثالثة من العروض المباشرة، أطلّ النجم العراقي سيف نبيل في “عراق ايدل” ليل أمس بإطلالة عصرية للغاية فاجأ بها الجمهور والحاضرين.

كانت حلقة نارية بإمتياز حيث تقرّب سيف من الشباب العراقي بتعليقاته على آدائهم، وصف “سليم سالم” بطاقة عراق ايدل الإيجابية، “هيا حازم” بالمقاتلة، وتوقّع فوز “عفراء سلطان” باللقب…

تتوّجت الحلقة بخروج “نور العبدالله” التي أطربتنا على أغنية “لولا الملامة” للراحلة “وردة الجزائرية”؛ وكان سيف قد التقاها وراء الكواليس وليدعمها بنصائحه ويتمنى لها كل التوفيق.