بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 38 دقيقة مضت التعليقات على المنافسات تشتد وتصبح أكثر صعوبة في العرض المباشر الثالث من IRAQ IDOL مغلقة

متابعة بتجــرد: أسبوعاً بعد آخر، تصبح المنافسات الغنائية أكثر صعوبة ودقة بين المشتركين العراقيين ضمن الموسم الثاني من برنامج “IRAQ IDOL- محبوب العراق” على “MBC العراق”. وفي العرض المباشر الثالث، تنافس 12 مشتركاً على تقديم ألوان غنائية متنوعة، ليثبتوا إمكانياتهم الفنية وجدارتهم بالوصول إلى نهائيات البرنامج، وتحقيق اللقب، والحصول بالتالي على عقد إنتاج مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” لتسجيل أغنيتين وتصوير إحداهما على طريقة الفيديو كليب. وفي وقت رافقت ميس عنبر المشتركين قبيل خوضهم امتحاناً جديداً من خلال غنائهم على المسرح وأمام لجنة التحكيم المؤلفة من حاتم العراقي، رحمة رياض وسيف نبيل، كان مهند المرسومي يرافقهم في الكواليس.

وكشفت عنبر أن 12 مشتركاً وصلوا إلى هذا العرض، الذي يشهد في نهايته مغادرة واحد منهم، داعية الجمهور إلى التصويت لمشتركهم المفضل من خلال وسائل الأرقام الهاتفية والرسائل النصيّة من بلدان مختلفة ومن خلال MBC VOTE. وفي هذا الوقت، كان مهند المرسومي يرافقهم من الكواليس. وفي نهاية الحلقة، حصلت نور العبد الله على أقل نسبة تصويت، وانتهت رحلتها في البرنامج.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

مع انطلاق الحلقة، رأت رحمة رياض أن المشتركين باتوا يعرفون أكثر معنى المنافسة، ودعاهم حاتم العراقي إلى اختيار الأغنيات التي تناسب طبقة صوتهم، مع حفاظهم على خصوصية كل أغنية. أما سيف نبيل، فشدّد على ألاّ يغيب عن بال المشتركين أنهم أتوا لتحقيق حلمهم الفني، “فليقاتلوا ويثبتوا أنهم على قدر هذا الحلم” كما قال. وأشارت عنبر أن المشتركين في هذه الحلقة، يستعيدون الأغاني التي يحبون سماعها، ويتحدثون عن تلك التي يحملوها في ذاكرتهم ومراحل معينة من حياتهم وأثرت في طفولتهم.

مرّ المشتركون الواحد تلو الآخر أمام اللجنة، التي كانت تعطي انطباعاتها عند تقديم كل منهم لوصلته الغنائية، ووجهت لهم كذلك بنصائح وإرشادات مفيدة. وقد غنى علاء الفرطوسي، تبعته نور العبد الله التي عادت للغناء على المسرح بعدما عانت من وعكة صحية، منعتها من المشاركة في العرض المباشر الماضي، ثم زعيم أركان، فأحمد طوبان، وعلي السلام، وهمام صباح، ووردة الحنين، وسليم سالم وهيا حازم. وغنت عفراء سلطان رافقها عزفاً داني الحلو، ليطل بعد ذلك بدر باسم، ثم كان مسك الختام مع محمد الجاسم.

وفي الختام، وقف المشتركون الـ 12 على المسرح في انتظار النتيجة، ودعت ميس عنبر ثلاثة أسماء للوقوف في دائرة الخطر، وهم زعيم أركان، وهيا حازم ونور العبد الله، الذين حصلوا على أقل نسبة تصويت من الجمهور، ثم كشفت أن نور العبد الله هي التي سينتهي مشوارها في البرنامج، فيما عاد زعيم وهيا للانضمام إلى زملائهم للمشاركة في العرض المباشر القادم.

تقدم العروض المباشرة من برنامج “IRAQ IDOL- محبوب العراق” على “MBC العراق”، كل جمعة 10 ليلاً بتوقيت بغداد.

يوميات المشتركين وتدريباتهم وراء الكواليس مع الملحن والمدرب علي بدر، ضمن “عراق آيدول اكسترا” على منصة “شاهد” المفتوحة كل سبت 9 صباحاً بتوقيت بغداد.