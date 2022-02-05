زياد برجي سعيد بأصداء “هيدي حبيبة قلبي”: “غمرتوني بمحبتكن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم اللبناني زياد برجي عن سعادته بالأصداء الإيجابية لأغنيته الجديدة “هيدي حبيبة قلبي”، وذلك بعد ساعات قليلة من صدورها عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وقال زياد برجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “شكراً من القلب على الاصداء الحلوة، غمرتوني بمحبتكن”.

أغنية “هيدي حبيبة قلبي” من ألحان زياد برجي وكلمات أحمد ماضي، وتوزيع طارق توكل، أما كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج دان حداد وكانت شركة آند بيوند مينا And Beyond Mena المنتج المنفّذ للعمل.

يذكر أن فيديو كليب “هيدي حبيبة قلبي” اقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من صدروه.