مليون مشاهدة في ساعات.. كارول سماحة تحصد النجاح في “فوضى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية “فوضى” للنجمة اللبنانية كارول سماحة أصداءاً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت أغنية “فوضى” أكثر من مليون مشاهدة بعد 48 ساعة فقط على صدورها عبر قناة كارول سماحة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “فوضى” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وجاء طرحها ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها كارول سماحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أنها تستمر برفع منسوب الحماس لدى جمهورها من خلال أغنيات ستبصر النور تباعًا خلال الفترة المقبلة.

كليب أغنية “فوضى” عبارة عن لوحة فنية تملأها الألوان الجميلة ولا تخلو من الحركة والجنون في آن. وأطلّت كارول سماحة من خلال الكليب بكادرات مختلفة عن المعتاد، فتناسب العمل مع موضوع الأغنية الذي جاء مختلفًا أيضًا عن المواضيع التي تدور عادةً حولها الأغنيات.