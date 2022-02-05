نوال الزغبي تُعلن عن مفاجأة سارة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن مفاجأة سارة لجمهورها، إذ كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عن استعدادها لتصوير أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “لسه باجي على بالك” خلال الأسبوع القادم.

بدورها عبّر حساب “لايف ستايلز ستوديوز” على موقع “تويتر” عن حماس الشركة للأغنية المنتظرة مع نوال، فغرّدت الشركة قائلةً: “الحماس كبير جداً”.

الكليب سيتولى إخراجه المبدع فادي حداد ورصدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية لتصويره، وذلك ليخرج العمل إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنانة اللبنانية الشهيرة وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي في الوطن العربي.

وأغنية “لسه باجي على بالك” من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى. وتعود نوال الزغبي من خلال الأغنية للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.

على صعيد آخر، تحيي نوال الزغبي حفلًا فنيًا في فندق “لاند مارك” في الأردن بمناسبة عيد الحب، وذلك يوم 11 فبراير المقبل. وتُبحر نوال مع سفينة النجوم في عيد الحب أيضًا، إذ ضربت موعدًا مع المحبين والمتابعين والجمهور في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي من ميامي الى جزر الباهاماس بين 12 و 16 من شهر فبراير.

يذكر أن نوال أصدرت مؤخرًا أغنيتها اللبنانية “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت منذ شهرين تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.