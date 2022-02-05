شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الفيشاوى خاض تجربة الإنتاج بفيلمين خلال مشواره الفنى.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، اليوم السبت 5 فبراير، الذى يعد ضمن قائمة النجوم الكبار الذين لهم بصمة فنية كبيرة فى تاريخ السينما والدراما المصرية، وقدم الكثير من الأعمال الهادفة التى ساعدته على بناء قاعدة جماهيرية كبيرة له فى مختلف أنحاء الوطن العربى، ويمكن حب وعشق فاروق الفيشاوى للسينما اضطره لخوض تجربة الإنتاج في الثمانينات بفيلمان كان مقتنعا بهما في ظل رفض المنتجين لانتاجهما.



فيلم استغاثة من العالم الاخر أولى تجارب فاروق الفيشاوي الإنتاجية كانت من خلال فيلم "استغاثة من العالم الآخر"، وشاركه في بطولته بوسى ومعالى زايد واخرين، وتدرو قصته حول تهاني التي تتمتع بقدرة على الاتصال بأشخاص من العالم الآخر، وتحلم بالدكتور النفساني الراحل عدلي الذي يخبرها بوجود مفتاح آخر لخزانة منزله وعليها البحث عنه.

أما ثانى تجارب فاروق الفيشاوي الإنتاجية وأخرها بنفس الوقت هو فيلم "مشوار عمر"، وشاركه في بطولته، مديحة كامل، ممدوح عبد العليم، سمية الألفى، محمد رضا، أحمد بدير، زهرة العلاء وغيرهم، وتدور قصة الفيلم حول عمر الذى يعيش معتمدًا على أموال والده الجواهرجي الثري، ويكلفه الأب بتوصيل حقيبة مجوهرات إلى أحد العملاء بمدينة طنطا، تتعطل سيارته الفاخرة في الطريق ويتعرض لحادث سرقة من سائق لوري وتابعه، ينقذه العامل عمر في محطة بنزين ريفية ويصحبه معه في رحلته، ويصيرا صديقين ويتقابلان مع بنت الليل نجاح ويستهويهم العبث ويشربون الخمر، ويتبعهم سائق اللوري طمعًا في السيارة والمجوهرات.



فيلم مشوار عمر

وقدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.