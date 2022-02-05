شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تأبين الناقد ضياء حسنى وعرض "وقفة رجالة" بآخر أيام مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم السبت، آخر أيام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورتيه الـ47 و48، حفل تأبين للناقد السينمائي الراحل ضياء حسني في تمام الساعة الخامسة مساء، ويعقبه عرض فيلم "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندى في تمام الساعة السابعة مساء والذى يعقبه ندوة مع أحد صناعه، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وأشارت إدارة مهرجان جمعية الفيلم، إلى أن هذه الدورة استثنائية في العديد من تفاصيلها خاصة مع عدم إقامة دورة العام الماضي بسبب فيروس كورونا، حيث توقفت الأنشطة الفنية لفترة، ولذلك سيتم إصدار النتائج الخاصة بالأفلام المصرية التي عرضت تجاريًا بدور العرض المصرية خلال عام 2020 والتي وصل عددها إلى 21 فيلمًا مصريًا، وأيضًا عام 2021 ووصل عددها لـ 26 فيلمًا.

ويتنافس في الدورة الـ 47 من مهرجان جمعية الفيلم 5 أفلام هم، "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، أما الدورة الـ 48 من المهرجان يتنافس فيها 7 أفلام هم، "وقفة رجالة" للمخرج احمد الجندي، و"العارف" لاحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسي" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و "أبو صدام" لنادين خان، واخيرا يتنافس فيلم "قابل للكسر" علي فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع".

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية.