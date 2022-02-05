لماذا يرفض هاني رمزي زواج إبنته الشابة؟.. الفنان يكشف السر الكبير غير المتوقع! – وهذا هو أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 5 فبراير 2022 11:50 صباحاً - تحدث الفنان هاني رمزي عن ابنيه شادي وجيسي لأول مرة، وعن العلاقة التي تجمعه بهما وعن سبب اختفائهما عن الأضواء خلال الفترة الماضية.

وقال خلال حواره مع النجم أمير كرارة ببرنامج «سهرانين»، المذاع على قناة ON، إن نجليه أصبحا في عمر الشباب حيث أن نجله الأكبر “شادي” يعمل حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن إبنته “جيسي” تدرس حاليًا التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف أن علاقته بهما علاقة فريدة من نوع خاص، وخاصة إبنته البالغة من العمر 20 عامًا حيث أكد أنه يخشي عليها من الزواج معقبًا:” الموضوع صعب أوي، وعارف إن ده غلط لكن مش مستوعب لما بروح فرح، ولو تخيلت أن بنتي العروسة بنهار، وأعيط، مقدرش استوعب أنها ممكن تبعد عني وعن حضني ويبقى لها بيت مستقل”.

وتابع: “عارف إن دي سنة الحياة، ومامتها بتحاول تلطف معايا بس أنا مش مستوعبها، ولما حد يتقدم لها بمشي وأسيبه وأقول له بنتي صغيرة”.

يُشار إلي أن الفنان هاني رمزي متزوج من سيدة تُدعي “منى مهاب كامل” من محافظة أسيوط، ولديهما ولدان هما “شادي” و”جيسي”، ومن المعرف أن هانى رمزي يحرص دائماً علي إبقاء عائلته بعيدًا عن الأضواء، حيث أنها حتى وقت قريب كان الجمهور لا يعلم عنها شيئا، حتى قام هانى بمشاركة مجموعة من الصور لعائلته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

واستضاف أمير كرارة في برنامج سهرانين، اليوم الجمعة وأمس الخميس، هاني رمزي والفنانة نادين وكشفا بعض كواليس أعمالهما الفنّية، بالإضافة إلى العديد من الأسرار في حياتهما الشخصية وكذلك علاقتهما بأبنائهما، وقدمت الفنانة صابرين النجيلي خلال حلقة اليوم مجموعة من أروع الأغاني خلال الحلقة وسط تفاعل الحاضرين.

آخر أعمال هاني رمزي

وعلى الصعيد الفني، كشف الفنان هاني رمزي عن البوستر الدعائي لـ «مسلسل القاتل الذي أحبني» بعد غياب طويل عن تقديم الاعمال الدرامية، معربا عن سعادته للعودة لجمهوره بمسلسل أجتماعي يليق بالمشاهد المصري والعربي.

ونشر هاني رمزي بوسترات المسلسل عبر «إنستجرام» قائلا: «وحشتوني، ووحشني أعملكو مسلسلات لطيفة تدخل بيوتكم وأنتو مرحرحين على الكنبة، رغم أن لسه مسلسلات «مبروك جالك قلق»، «عصابة بابا وماما» محققه نسب مشاهدة ضخمة على المنصات».

وأوضح رمزي: «رجعتلكوا بعد ١٢ سنة بمسلسل (القاتل الذي أحبني) يارب أكون خفيف عليكو ف الجو البرد ده».

كان الفنان هاني رمزي كشف عن شخصيته بمسلسل «القاتل الذي احبني» بدور «رسام مغمور»، واسمه «معتز»، مؤكدا أنه سيكون لديه حالة غريبة، فعندما يغضب بسبب شخص تحدث له كارثة يمكن أن تؤدي إلى وفاته.

مسلسل «القاتل الذي احبني» بتوقيع المخرج عمرو عابدين، يشارك في بطولته «سهير رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله، لقاء سويدان». تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، يراهن فيه هاني رمزي على الفكرة التي تحملها المسلسل، كونها مختلفة ولم يتم مناقشتها داخل الدراما من قبل، كما أن الكوميديا فيها قائمة على المواقف.

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