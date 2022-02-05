زوجها فنان شهير جدًا؛ وآخر أيام حياتها كانت مؤلمة… مفاجأت حول وفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز

كتب امير فتحي في السبت 5 فبراير 2022 11:50 صباحاً - الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز أحد أهم الفنانات فى فترة الثمانينات ولها أدوار هامة في تاريخ السينما المصرية والدراما، وتميزت بأدوار الشـر بالرغم من طبيعتها الحنونة، وعرفها الجمهور وتعلق بأدوارها التي نجحت بشكل كبير.

رحلت الفنانة عايدة عبد العزيز مساء يوم الخميس 3 فبراير 2022 بعد صـراع مع مرض الزهايمر، عن عمر ناهز 92 عامًا، وشـيعت جـنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور فني قليل، وقد شهدت الجنازة حضور نقيب الممثلين أشرف زكي، والفنان أيمن عزب، والإعلامي عمرو الليثي، كما حضر عدد من أقارب الفنانة الراحلة.

الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز

تركت عايدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور، حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية ومنها أفلام “النمر والأنثى” للزعيم عادل إمام، و”حائط البطولات”، وغيرها من الأفلام منها “عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد”.

عايدة عبدالعزيز في أشهر أعمالها فيلم “النمر والانثى” – 1987م

كما شاركت فى عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها: “يوميات ونيس”، “ملكة فى المنفى”، “أوراق مصرية”، “الفرار من الحب”، “كعب داير”، “الحفار، ضمير أبلة حكمت”. وغيرها الكثير من المسلسلات الناجحة

الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز

وعلى الرغم من النجاحات الفنّية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسي خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.

عايدة عبدالعزيز في لقاء إعلامي سابق

من هي عايدة عبدالعزيز ؟

عايدة عبد العزيز فنانة مصرية من مواليد 27 أكتوبر 1930.، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959 ، عملت بوزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عقب إنهاء دراستها.

صورة نادرة للفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز في شبابها

عايدة عبد العزيز. واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ المسرح المصرى، إذ قدمت الفنانة الراحلة مجموعة من الاعمال المسرحية الهامة، فقد كانت من أعمدة المسرح القومى المسرح، كان أبرزها شئ في صدري، الأرض، شجرة الظلم، دونجوان، ثمن الحرية.

عايدة عبدالعزيز والزهايمر :

رحلت عايدة عبد العزيز بعد معـاناة مع مـرض الزهايمر، والذى جعلها تخـتفى عن الظهور التليفزيونى خلال السنوات الماضية .

عايدة عبدالعزيز في أحد لقاءاتها الإعلامية

زوج الفنانة عايدة عبدالعزيز :

تزوجت الفنانة عايدة عبد العزيز من المخرج الكبير أحمد عبد الحليم بعد قصة حب شديدة، واستمرت الزيجة لسنوات طويلة، وكشفت الفنانة الراحلة انها تعرفت عليه خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت قصة الحب، حتى انه حين سافر الى الكويت للتدريس هناك، أصرت على السفر معه والتضحية بمشوارها الفني.

صورة نادرة من حفل زفاف عايدة عبدالعزيز على المخرج الكبير أحمد عبدالحليم

في عام 1962 سافرت عايدة عبد العزيز إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج فحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت.

عايدة عبد العزيز وزوجها أحمد عبد الحليم

وكشف عايدة عبد العزيز، ان زوجها كان بمثابة أستاذ لها حيث كان يعطيها النصائح، مؤكدة انها شعرت بالوحدة الشديدة بعد رحيله، لانه كان يشاركها فى كل أمور حياتها .

المخرج سمير العصفوري يواسي عايدة عبد العزيز في عزاء زوجها

أسفر زواج الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز من المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم عن إنجاب إبن وإبنة، إلا أنهما سافرا إلى أمريكا، حيث تزوج الأبن سيدة أمريكية، بينما تزوجت الفتاة رجل ألماني.

عايدة عبد العزيز تبكي في عزاء زوجها

وأكدت عايدة عبد العزيز خلال حوار تليفزيونى انها كانت تشعر بالخـوف بعد رحيل زوجها مما كان يدفعها الى وضع الكراسي وراء باب الشقة والاستغناء عن الخادمة، بعدما قرأت حادثة فى إحدى الجرائد ان هناك خادمة استعانت برجل على علاقه به ليقـتل سيدة ويتم الاستيلاء على أموالها .

آخر ظهور للفنانة عايدة عبدالعزيز قبل وفاتها عن عمر يناهز ال 92 عامًا

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