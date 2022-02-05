شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لقاء نادر جدا لـ عزت العلايلى فى ذكرى رحيله الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لقاء نادر تحدث الفنان الكبير عزت العلايلى عن بداياته وحياته وأهم أعماله، بالإضافة لظهور نادر لأسرته وأولاده، وأدارت هذا اللقاء من برنامج "سينما القاهرة" الإعلامية والفنانة ناهد جبر.

اليوم تمر الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكبير عزت العلايلى الذى أثرى الفن المصرى والعربى بروائع الأعمال، وكان أهم ما يميزه أنه نوع في رصيده الفني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية أيضا، وتعامل مع أجيال مختلفة ومتعددة وتعاقبت عليه حكومات ورؤساء عدة وظل نجما وطنيا محبا لمصر ومدافعا عنها .

فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) كان نقطة البداية الفنية لعزت العلايلي عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية أيضا، وبعدها تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون.

قدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها "الأرض" و"الاختيار" و"الناس والنيل" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك، منها "راس القط" و"بوابة الحلواني".

ونال العلايلى جوائز عدة منها: جائزة أحسن ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيلات" ونال درعا تكريميا في مهرجان ART السينمائي لعام 2009 وحاز على تكريم في مهرجان وهران للفيلم العربي لعام 2017.