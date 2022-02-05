ياسمين عبد العزيز تصدم الجمهور بتغير واضح في ملامحها…. هل أجرت عملية تجميل؟ – شاهدوا كيف بدت

كتب امير فتحي في السبت 5 فبراير 2022 09:57 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز المتابعين بفيديو جديد نشرته على حسابها الخاص في موقع “إنستجرام“، ظهرت به بملامح مختلفة.

وبدت ياسمين بشفاه وخدود منفخمة حيث قامت باستعراضهما بالفيديو، ما أثار ضجة بين متابعيها وأطلقت التكهنات حول حقيقة خضوع عبد العزيز لعملية تجميل.

وقد كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أن الفنانة المصرية قد استخدمت برنامجًا لتغيير ملامح وجهها بعدما سبب صدمة كبيرة للمتابعين اعتقدوا أنها أجرت عمليات تجميل.

بعد محنتها الصحية الأخيرة؛ ياسمين عبد العزيز تصاب بكورونا للمرة الثانية

كشف مصادر مقربة من الفنانة ياسميـن عبدالعزيـز عن إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، إذ تعرضت لوعكة صحية أجرت على إثرها مسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

وأوضح المصدر أن حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيـز مستقرة، مشيرًا إلى أنها تعاني من أعراض بسيطة وتخضع حاليًا لبروتوكول العلاج مع التزامها بالعزل المنزلي لحين تعافيها وانتهاء فترة العلاج.

يُشار أن ياسمين عبدالعزيـز كانت قد أُصيبت بفيروس كـورونا، أثناء تصوير مسلسلها الأخير “اللي مالوش كبير”، الذي خاضت به السباق الدرامي لشهر رمضان الماضي لعام 2021، بمشاركة زوجها النجم أحمد العوضـي، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا بين جمهور الثنائي.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وأصدقائها

وتأتي إصابة ياسمين عبدالعزيـز بفيروس كورونـا بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها في سهرة ضخمة جمعتها بعدد كبير من مشاهير الوسط الفني مع اصدقائها وزوجها الفنان أحمد العوضي ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال.

وشاركت ياسمين عبدالعزيـز، جمهورها تفاصيل احتفالها بيوم ميلادها الـ42، عبر نشر عدة صور ومقاطع فيديو على مدار اليوم، تكشف عن احتفالها الخاص برفقة زوجها وشقيقها الأكبر “شريف” داخل منزل خاص، واحتفال آخر أقيم مساء نفس اليوم بمشاركة مطرب المهرجانات عمـر كمال الذي كشف عن مفاجأة وهي إعداد العوضي أغنية خاصة للاحتفال بزوجته.

ياسمين عبد العزيز شاركت متابعيها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على “انستجرام” مقطع فيديو للحظة اطفاء شموع كعكة يوم ميلادها، وظهرت تتوسط قوس من البلالين.

وفي سياق متصل، تصدرت أغنية عمر كمال “بحبك” قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بما يزيد عن مليون مشاهدة في أقل من 24، وخلال الحفل قام أحمد العوضي بالكشف عن أغنية من كلماته غناها عمر كمال بصوته يهديها لياسمين عبدالعزيز تحت عنوان “بحبك”.

وخلال الحفل قام أحمد العـوضي بالكشف عن أغنية من كلماته غناها عمر كمال بصوته يهديها لياسمين عبدالعزيز تحت عنوان “بحبك” تقول كلماتها: “بحبك ايه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي، يا أغلى الناس ياست الكل تاج رأسي، أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين، يعدي العمر وأنا بوصف في احساسي.. أنا أو عليا اجيب لك من القمر حته، واجيب لك من النجوم ٦، فوقهم روحي وعنيا.. أنا لو عليا اخد من عمري واديلك، واجيبلك قلبي دا هدية”.

واستبق أحمد العوضي الاحتفال الرسمي بيوم ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي يوافق 16 يناير، وقام بنشر ألبوم صور رومانسية لهما تجمع مراحل تعارفهما، كما وضع رسالة رومانسية قصيرة، تجاوبت معها ياسمين سريعا برسالة شكر.

العوضي نشر خمس صور تجمعه بياسمين عبد العزيز عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: “كل سنة وانتى طيبة يا ووضع أيقونة للكرة الأرضية، لتأكيد إنها تمثل العالم كله بالنسبة إليه، وردت ياسمين على التعليق عبر حسابه بموقع انستغرام قائلة: شكرا حبيبي”.

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