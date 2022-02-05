شكرا لقرائتكم خبر عن "معالى ماما" يختتم أفلام موسم إجازة نصف السنة قل حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فيلم "معالى ماما" أفلام موسم إجازة منتصف العام الدارسى، الذى انطلق منذ أسابيع بطرح عدد من الأفلام بشكل ممتالٍ على مدار الفترة الماضية، حيث يطرح "معالى ماما" فى دور العرض الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير ليكون آخر الأفلام المصرية التى تستقبلها السينمات حتى حلول عيد الفطر المقبل.

فيلم "معالى ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثى نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولى، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وسامى مغاورى، ونور قدرى وعلاء مرسى وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ريهام الشنوانى ورغد جلال وتاليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.

تدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يناقش قضية علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما "بشرى" وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

ويعرض حالياً فى السينمات أفلام "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وإخراج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى وإخراج بيتر ميمى، و"قمر 14" بطولة غادة عادل وخالد النبوى وشيرين رضا وأحمد الفيشاوى وإخراج هادى الباجورى، و"الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة وإخراج عثمان أبو لبن.

إضافة إلى أفلام "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام وإخراج هشام فتحى، و"11:11" بطولة اياد نصار وغادة عادل وإخراج كريم أبو زيد، و"لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة وإخراج إبرام نشأت، و"مربع برمودة" بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وهنا شيحة وروجينا وإخراج طارق رفعت، إضافة إلى عدد آخر من الأفلام.