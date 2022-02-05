سارة سلامة تكشف حقيقة ارتدائها تيشيرت مطبوع عليه صورة أبو جبل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة سارة سلامة، إن الصورة المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي تيشيرت مطبوع عليه صورة حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك محمد أبو جبل؛ هي صورة مفبركة.

وأضافت سارة، خلال مداخلة ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "الصورة دي متركبة، دي صورة قديمة جدا عندي، ولكن اتحط صورة اللاعب على التيشيرت بتاعي، ركبوها".

تابعت: "اتفرجت على الماتش امبارح، وماتشات مصر كلها بتفرج عليها، وشجعتهم كلهم، وفخورة بكل اللاعيبة، كانوا رجالة، والماتش كان رائع بصراحة، وإن شاء الله نفوز في الماتش الجاي".

استكملت: "أنا بتجاهل الشائعات، أنا بصراحة اتهريت شائعات، طول الوقت شائعات، أنا عندي إنستجرام موثق ولم أنشر هذه الصورة".

يذكر أن آخر أعمال سارة سارة مسلسل "إسعاف يونس" مع الفنان محمد أنور، من إخراج معتز التوني.