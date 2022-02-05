أيتن عامر: "الأعمال اللي باعتذر عنها أكثر بكثير من اللي بشارك فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة أيتن عامر، أن الأعمال التي تعتذر عنها أكثر من الأعمال التي تشارك فيها، قائلة: "عمري ما بدور على الفلوس في الشغل وأنا بختار الأعمال، والحاجات اللي باعتذر عنها أكثر بكثير من اللي بشارك فيها، ولو محلتيش جنيه عمري ما هروح أعمل حاجة تقلل مني".

وأضافت عامر، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، أنها تؤمن بأن حقها عند الله، مضيفة: "بقول حقي عند ربنا في اللي ظلمني في شغلي، ومش مشكلتي نجاح أو فشل العمل ولكن مشكلتي في صدمتي في البني آدمين وأن حد يخذلني حاجة كبيرة".

وتابعت: "خسارة الناس وصدمتي في حد مقرب مني وبثق فيه في الشغل لحظة أصعب عليّا من أني أدفع آخر مليم عندي، وخسارة الفلوس ولا تفرق معايا، ولكن خسارة البني آدمين اللي بتفرق معايا ودي قمة الصدمة، ولو حد رجع واعتذر لي وعارف أنه غلط هقبل".

جدير بالذكر أن أيتن عامر احترفت مؤخرًا مجال الغناء، وطرحت أول أغنية لها "بناقص" على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.