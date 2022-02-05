شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نضال الشافعى فى كواليس حكاية "البحث عن فتيحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان نضال الشافعى تصوير الحكاية الجديدة من مسلسل "حد فاصل"، والتى تحمل اسم "البحث عن فتيحة" داخل إحدى الفيلات بشبرامنت بالمريوطية، وتدور أحداثها فى إطار اجتماعى أكشن، وينتمى للدراما الاجتماعية التى تخاطب الأسر المصرية.

وننشر صورة تجمع بين بطل العمل والفنان أحمد حلاوة داخل ديكور فيلا ضمن الأحداث، ويشارك فى بطولتها كل من الفنان صبرى عبد المنعم، إيمان سلامة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، ياسر الزنكلونى، من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.



نضال الشافعى واحمد حلاوة فى كواليس حكاية البحث عن فتيحة

مسلسل "حد فاضل" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية تدور فى 5 حلقات بأبطال مختلفين، وتم الانتهاء من تصوير أول حكايتين هما "خيال علمى" بطولة إدوارد، نانسى صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعفاف رشاد، و"بنات السباعى" بطولة ريم البارودى، محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل.